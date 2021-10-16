Украина

Мощнейший первый тайм от Днепра-1 и два забитых мяча позволили команде Игоря Йовичевича легко обыграть Колос.

Ноль ударов в створ ворот, одна осмысленная атака, доведенная до удара, попадание в штангу — все это об игре Колоса в Днепре в этот вечер. Но об о всем по порядку.

Команда Игоря Йовичевича начала отчетный матч в очень высоком темпе. Игроки Днепра-1 быстро проводили свои атаки через фланги, постоянно прессинговали и регулярно создавали моменты у ворот Колоса. На 16-й минуте Кравченко прострелил от лицевой линии в штрафную площадь, на передачу партнера откликнулся Довбик и мощно пробил с нескольких метров — Фесюн отразил удар. Через несколько минут голкипер Колоса уже доставал мяч из сетки ворот после мощнейшего выстрела от Игнатенко. Даниил был первым на подборе после розыгрыша углового и с лету уложил мяч в угол — 1:0.

Днепр-1 не сбавлял обороты и продолжил атаковать. Чаще острота шла с левого фланга, где очень качественно отрабатывал Владислав Дубинчак. Фланг, в прямом смысле этого слова, горел под ногами молодого защитника. Дубинчак успевал отрабатывать в защите и очень качественно подключался в атаку.

Уже ближе к концу первого тайма хозяева получили шанс на опасный штрафной в метрах 18-20 от ворот. К мячу подошел Артем Довбик и идеально исполнил стандартное положение, отправив мяч прямым ударом над стенкой — 2:0.

На старте второго тайма у Колоса был единственный момент в этом матче. Гости неплохо перевели мяч в несколько передач с левого фланга на правый и вывели на ударную позицию крайнего защитника Матия Рома, а тот обводным ударом угодил в штангу.

Днепряне продолжали атаковать во втором, но уже не так интенсивно. Тем не менее, моменты были и у Довбика, и у Гуцуляка, и у Дубинчака. Колос же ни разу не пробил в створ ворот Днепра-1. Да и вообще выглядел безидейно в атаке.

Победа в 11-м туре позволила команде Йовичевича опередить Ворсклу на одно очко и подняться на третью строчку в турнирной таблице. Правда, полтавчане свой матч еще сыграют. Добавим, что в следующем туре на Днепр-1 ждет выезд в Киев на матч с Динамо.

Днепр-1 — Колос 2:0

Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Билл, 90+1), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ди Франко, 71) — Назаренко (Чуже, 71), Довбик.

Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Гавриш, 81) — Ильин (Диего 81), Чурко, Богданов, Задоя (Милько, 59) — Костышин, Ренан (Лысенко, 46).

Предупреждения: Джурасек, Дубинчак, Игнатенко — Богданов, Лысенко.