Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ между Александрией и Ворсклой.

Матч, который вполне мог бы претендовать на роль центрального в туре, не играй в этом же туре Заря и Шахтер, будет сыгран будет сыгран в Александрии на стадионе Ника.

Александрия – Ворскла

Воскресенье, 17 октября, 19:30. КСК Ника, Александрия. Николай Балакин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Ворсклу и Александрию в турнирной таблице разделяет всего три очка, обе команды на данный момент находятся достаточно высока. Хозяева этой встречи имеют все шансы сравняться по очкам с полтавчанами. Вот правда букмекеры именно Ворсклу считают фаворитом данного противостояния. Но не стоит думать, что это хорошо для команды Юрия Максимова. Шахтер и Заря в матчи против Александрии входили ровно с тем же статусом и проиграли. Да и киевскому Динамо в матче против александрийцев откровенно повезло. Чемпиону Украины очень тяжело удавалось создавать моменты у ворот соперника и только 11-метровый удар на последних минутах встречи не позволил Александрии сыграть вничью в том матче.

Ворскла после не самого удачного старта сезона сумел набрать хороший ход и имеет в своем активе три победы в трех последних матчах. Отдельно необходимо выделять группу атакующих игроков, которые показывают себя с наилучшей стороны. Наиболее ярко среди всех выглядят Руслан Степанюк и Оливье Тилль. Эти двое способны затерроризировать оборону любого соперника в УПЛ. Правда, вот в соперниках у них максимально дисциплинированная команда, у которой как раз сильная сторона – оборона. Но при этом четко налажен выход из обороны в контратаки.

Серьезных кадровых потерь у коллективов нет. У Александрии к этой встрече должен восстановиться Третьяков, который, несомненно, поможет своей команде в атаке. Очень сложный матч для каких-либо прогнозов. Многое будет зависеть от того, кто забьет первый гол и когда он будет забит. Хотя букмекеры и предрекают победу Ворсклы, мы рискнем и сделаем ставку на минимальную победу Александрии.

Статистика личных встреч в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 18 (8 побед Александрии, 5 ничьих, 5 побед Ворсклы)

На поле Александрии: 9 (4 победы Александрии, 3 ничьих, 2 победы Ворсклы)

Разница забитых и пропущенных голов: 24-20 в пользу Александрии

Самый результативный матч: победа Александрии 3:2 (2016)

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua