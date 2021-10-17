Украина

Защитник Динамо Киев прокомментировал исход поединка его команды против ПФК Львов.

Александр Сирота в матче против ПФК Львов, фото ФК Динамо Киев

Александр Сирота в матче против ПФК Львов, фото ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в рамках 11-го тура сумело одержать победу в гостевом поединке против ПФК Львов, пропустив при этом с неожиданно назначенного пенальти под занавес первого тайма (4:1).

ПФК Львов — Динамо 1:4 Видео голов и обзор матча

Защитник "бело-синих" Александр Сирота после финального свистка поделился своими впечатлениями от игры команды в отчетный вечер.

"Начали вальяжно, как мне показалось, но после пропущенного гола сразу включились, что принесло нам в итоге два ответных мяча.

Выпад соперников одновременно и разозлил команду, и мы правильно среагировали на него, сразу бросились атаковать, и это принесло свои плоды", — заключил футболист.

В следующем туре киевское Динамо проведет домашний матч против днепровского Днепра-1.