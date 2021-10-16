Команда Мирчи Луческу накануне матча в Лиге чемпионов разбила ПФК Львов на выезде.
игроки Динамо празднуют гол, фото: ФК Динамо
16 октября 2021, 18:56
Отчет о матче появится на нашем сайте немного позже
Львов — Динамо 1:4
Голы: Чиряк (пен), 15 — Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83.
Львов: Костик — Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо (Ременяк, 61) — Довгий, Чиряк (Сорокин, 80) — Политыло (Шина, 46, Крушинський, 75), Эрнест, Ныч (Альваро, 46).
Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46) — Цыганков (Вербич, 75), Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) — Супряга (Гармаш, 41).
Предупреждения: Брикнер.