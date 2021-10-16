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Львов — Динамо 1:4

Голы: Чиряк (пен), 15 — Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83.

Львов: Костик — Якимец, Зозуля, Лека, Брикнер, Грисьо (Ременяк, 61) — Довгий, Чиряк (Сорокин, 80) — Политыло (Шина, 46, Крушинський, 75), Эрнест, Ныч (Альваро, 46). 

Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваев, 46) — Цыганков (Вербич, 75), Шепелев, Андриевский, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 46) — Супряга (Гармаш, 41).

Предупреждения: Брикнер.