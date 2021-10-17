Украина

Футболист оценил прошедшую игру.

Полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок прокомментировал победу над Колосом в рамках УПЛ.

"Выиграли не то что на классе, а за счет желания и установки тренера, которую мы полностью выполнили. Победа важна в каждом матче, но к Колосу мы готовились, как к принципиальному сопернику.

Мы уже давно у них не выигрывали. В прошлом сезоне было поражение и ничья, поэтому вернули Ковалевке должок.

Конечно, надо доказывать свое мастерство на поле всегда и в каждом матче прилагать максимум усилий. Тогда тренеры сборной будут смотреть на тебя, и дай бог, чтобы еще вызывали в национальную команду.

Какой гол лучший? Думаю, что оба гола – лучшие. Не буду никого обижать. Команда сегодня победила, все молодцы, и с победой Днепр-1", — сказал Пихаленок.

Напомним, и.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызывал Пихаленка на матч отбора на ЧМ-2022, однако в заявки на игры хавбек не попадал.