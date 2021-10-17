Украина

Специалист рассказал о прошедшем поединке.

Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу над Колосом в рамках УПЛ (2:0).

"Абсолютно довольны игрой. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше всего радует. С мячом делали то, что тренировали. В средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки.

Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что запланированное получилось".

"По игре это был один из лучших наших матчей в чемпионате, а также по впечатлениям, что полностью его контролировали. Этот путь ведет нас вперед.

Думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время – наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя", — сказал Йовичевич.

Видео голов и обзор матча Днепр-1 — Колос можно смотреть на Football.ua.