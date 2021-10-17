Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и черниговская Десна.

Воскресную программу 11-го тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние в Ужгороде между закарпатским Минаем и черниговской Десной.

Игорь Леонов в своем первом стартовом составе во главе Миная предпочел увидеть Синегуба на левом фланге обороны, в то время как Вишневский и Билоног разместились на флангах нападения, острием которого стал Ахмедзаде.

Александр Рябоконь, на фоне поражения от луганской Зари (0:2), предпочел использовать построение с тремя защитниками, а также разместил Владислава Юрченко в зоне разыгрывающего по парой форвардов Будковский – Безбородько.

Минай: Кучер — Гончар, Матич, Векляк, Синегуб — Кулиев, Месхи, Петрусенко — Вишневский, Ахмедзаде, Билоног.

Запасные: Пеньков, Хахлев, Лиховидько, Коваленко, Кныш, Байдал, Кобак, Багайоко, Селезнев.



Десна: Литовка — Сафронов, Селин, Картушов — Болбат, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев — Юрченко — Будковский, Безбородько.