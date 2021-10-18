Украина

Специалист получил существенную прибавку по сравнению с юношеской сборной.

Стала известна зарплата исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Специалист получает около 10 тысяч долларов в месяц, сообщает ТаТоТаке.

В юношеской сборной Петраков получал 5 тысяч долларов. После назначения на должность и.о. главного тренера национальной сборной, руководители украинского футбола предложили тренеру сумму в несколько раз больше, нежели 10 тысяч, однако сам Петраков ответил отказом, так как посчитал предложенную сумму слишком большой, а следующий разговор о зарплате предложил отложить до выполнения поставленных задач.

Также появилась информация, что призовые команды в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 составят 600 тысяч евро. Сумма будет распределена между всему работниками сборной, в том числе медиками и селекционерами. Процентное соотношение не уточняется.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Юрий Вернидуб на посту главного тренера Шерифа.