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Football.ua определяет лучших игроков 11-го тура УПЛ.

Позади очередной тур УПЛ. На этот раз обошлось без громких сенсаций, при этом тур получился интересным и зрелищным.

Итоги 11-го тура УПЛ

На этот раз в символической сборной тура следующее представительство: 3 футболиста Шахтера, 2 футболиста Динамо, 2 футболиста Ворсклы, 2 футболиста Днепра-1 и по одному представителю Вереса и Металлиста 1925.

Вратарь: Богдан Когут, Верес

Попаданий в символическую сборную тура: 1

У голкипера Вереса в матче против Черноморца было очень много работы, он действовал безошибочно и заряжал своей уверенностью всю оборонительную линию команды. Намертво взял 11-метровый удар и сыграл большую роль в том, что Вересу удалось увезти победу из Одессы.

Правый защитник: Додо, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Дал привычно большой объём атакующей работы, помогал Тете раз за разом вскрывать большие свободные зоны за спинами защитников Зари.

Центральный защитник: Томаш Кендзера, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Мирча Луческу решил накануне матча против Барселоны предоставить отдых молодому Забарному. Здоровых правоногих центральных защитников сейчас в обойме у румынского специалиста нет, и он принял решение использовать там Томаша Кендзеру, которого наигрывал на этой позиции еще перед началом прошлого сезона. Поляк сыграл очень надежно и уверенно. Львов практически ничего не сумел создать у ворот Динамо в том числе благодаря Томашу.

Центральный защитник: Игорь Пердута, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 4

Игорь Пердута на матч против Александрии в экстренном порядке был переведен в центр обороны. И там проявил себя очень даже неплохо, выиграл 75% единоборств, совершил 7 отборов и 5 перехватов в этом матче.

Левый защитник: Владислав Дубинчак, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Поддерживал атаки своей команды. Действовал решительно и смело. Много брал игру на себя. Имел возможность как сам отличиться, так и записать на свой счет голевую передачу, но немного не повезло и результативных действий на свой счет в этом матче Дубинчак не записал.

Правый полузащитник: Тете, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 1

Тете в поединке против Зари появился на замену и искусно добивал раненного соперника. Бразилец забил два гола, а также записал на свой счет голевую передачу. С хорошим настроением игрок должен подходить к матчу против Реала.

Центральный полузащитник: Даниил Игнатенко, Днепр-1

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Был одним из тех футболистов, которые обеспечивали Днепру-1 преимущество в центре поля. Игра целиком и полностью проходила под диктовку команды Игора Йовичевича. К тому же первый гол на свой счет записал Игнатенко. Дальний мощный удар пришелся точно в цель. После этого футболист еще несколько раз пытался поразить ворота дальними ударами, но не хватало точности.

Левый полузащитник: Андрей Ременюк, Металлист 1925

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Металлисту 1925 было очень тяжело в матче против Мариуполя. В какой-то момент казалось, что "азовцы" сейчас просто сметут своего оппонента и доведут счет до неприличного. Не произошло. Металлист 1925 перетерпел, сохранил силы на концовку и забил два гола. Обе голевые передачи на счету Ременюка.

Нападающий: Лукас Рангел, Ворскла

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Атакующий футболист Ворсклы Рангел сумел конвертировать в голы очень неочевидные для взятия ворот моменты, что говорит о высоком классе этого футболиста. Голы Рангела помогли добыть Ворскле необходимый задел, которого хватило для того, чтобы одержать победу в матче.

Нападающий: Денис Гармаш, Динамо

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Денис Гармаш в экстренном порядке появился на футбольном поле еще в первом тайме. Мирча Луческу был крайне недоволен действиями Влада Супряги в первом тайме, а потому Денис получил в свое распоряжение тайм под номером два. Его действиями румынский наставник наверняка остался доволен, Гармаш забил два гола и помог своей команде одержать уверенную победу.

Нападающий: Фернандо, Шахтер

Попаданий в символическую сборную тура: 2

Роберто Де Дзерби продолжил свои эксперименты на позиции форварда в матче против Зари. На острие атаки появился Фернандо и воспользовался своим шансом сполна. Он раз за разом в одиночку "раздевал правый фланг обороны Зари, заставляя задаваться вопросом: "Это настолько хорош Фернандо или же настолько плох Казаков?" Бразилец стал тем футболистом, который позволил Шахтеру закрыть игру достаточно быстро и мысленно готовиться уже к Реалу. Его выступление в матче против Зари практически гарантировало ему место в старте против мадридского клуба.

Сергей Горбаченко, Football.ua