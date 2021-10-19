Украина

Football.ua рассказывает, что было интересного в 11-м туре украинской Премьер-лиги.

Открытием 11-го тура стал центральный матч Шахтер – Заря. "Горняки" не заметили своего соперника и выиграли со счетом 6:1.

Уже в субботу Мариуполь на своему поле уступил Металлисту 1925 со счетом 2:1, киевское Динамо в выездном матче против Львова хоть и пропустило первым, но выиграло со счетом 4:1. Днепр-1 в этот же игровой день обыграл Колос со счетом 2:0.

Единственный матч, в котором не было забитых голов в этом туре, прошел между Минаем и Десной (0:0). Также в воскресенье Ворскла добыла непростую победу на выезде в матче с Александрией (2:1).

В заключительном поединке тура снова победу праздновали гости – Верес минимально одолел Черноморец (1:0).

Один матч в этом туре не состоялся по причине массового заболевания коронавирусом. 13-го октября на сайте УПЛ появилась информация о том, что массово заболели футболисты Руха, в том числе все три вратаря, которые есть в заявке у львовского клуба. Было принято решение перенести матч Ингулец – Рух на более позднюю дату.



УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 11-Й ТУР

Заря решила прессинговать высоко – не сработало

Центральный матч тура был сыгран первым в Киеве на Олимпийском. Шахтер принимал Зарю и имел уже самую настоящую серию без побед в игре против луганчан. Не даром Сергей Палкин в своем комментарии рассказывал, что перед этой игрой переживаний было больше, чем перед играми с Динамо.

Все у Шахтера в этой игре получилось, а у Зари — нет. Виктор Скрипник не стал отступать от того футбола, в который он хочет, чтобы играли его команды, и старался накрывать Шахтер на его половине поля высоким прессингом. Иногда получалось это делать, но чаще "горнякам" удавалось убегать в контратаки и реализовывать то огромное свободное пространство, которое образовывалось за спинами оборонительной линии Зари.

Отдельно необходимо отмечать великолепную игру Фернандо, который сделал очень много для победы Шахтера, а с негативной стороны отмечаем Казакова на правом фланге обороны, который как раз не справился с бразильцем и раз за разом упускал его.

Волевая победа Металлиста 1925 не без доли везения

Поражение Мариуполя – это уже в принципе не новость, как и жалобы главного тренера "азовцев" после матча. При этом невозможно не отметить, что хозяева в этом матче действительно играли очень хорошо. Они не то, что наиграли на ничью, они обязаны были этот поединок выигрывать. Контратаки флангами все время несли угрозу воротам Металлиста 1925, но постоянно мариупольцев подводило то исполнительское мастерство, то неверные решения в финальной трети поля. Слова Остапа Маркевича о молодом коллективе имеют право на жизнь, ведь то количество созданных предпосылок для взятия ворот, опытные футболисты наверняка конвертировали бы в больше, чем один мяч. Мариуполь отпустил и не забил второй. Металлист 1925 понемногу выровнял игру. Сначала отыгрался, а в концовке и вовсе вырвал победу.

Отдельно акцентируем внимание на том, что Александр Дердо при счете 1:0 в пользу Мариуполя обязан был ставить пенальти в ворота Металлиста 1925, но не сделал этого.

Львов забил первым, но не сумел осложнить жизнь Динамо

Киевское Динамо достаточно быстро начало создавать свои моменты у ворот соперника. Уже на старте поединка убойный момент имел Супряга и обязан был забивать, но свои прямые обязанности так и не выполнил. Этот эпизод и другие неправильные действия форварда вынудили Мирчу Луческу произвести замену еще в первом тайме. Вместо Супряги на поле появился Гармаш.

Тем не менее, Львов забил первым и казалось, что это может усложнить задачу для Динамо, но столичная команда отреагировала молниеносно и еще до перерыва забила дважды. Во втором тайме форвард Денис Гармаш отметился дублем и снял все вопросы о победителе.

Днепр-1 уверенно разобрался с Колосом

Победа Днепра-1 над Колосом стала одной из лучших для Игора Йовичевича в этом сезоне. У команды хорватского специалиста не было спадов и отрезков, где соперник хоть как-то перехватывал инициативу. Днепр-1 практические ничего не дал создать Колосу. Показатель xG у ковалевцев в этом матче был равен 0,33.

В который раз с хорошей стороны проявил себя Артем Довбик и отметился нетипичным голом для себя – прямым ударом со штрафного.

Моменты были, но не голы

Минай с новым главным тренером принимал на своем поле Десну. Черниговцы до стартового свистка считались безусловным фаворитом матча, но как показала игра, именно Минай был ближе к победе. Не даром главный тренер Десны Александр Рябоконь после игры говорил о своем удовлетворении результатом и тем, что его команда не пропустила. Хотя это произошло скорее не благодаря, а вопреки. Ведь как объяснить промах Селезнева с пары метров?

Александрия в сложном поединке не сумела вырвать ничью у Ворсклы

Один из самых интересных поединков тура был сыгран в Александрии. Местная команда принимала Ворсклу, которая набрала приличный ход и коллекционирует победы одну за другой. Александрийцы владели инициативой и старались огорчить Ризныка, но моменты создавались очень тяжело и по истине голевых моментов для взятия ворот не было. А вот Ворскла, в свою очередь, свои моменты создавала очень легко и непринужденно. Рангел на острие атаки был беспощаден и отличился дважды.

Тяжелую травму в первом тайме получил Кирилл Ковалец. Казалось, что при 0:2 и без Ковальца Александрия во второй половине обречена, но подопечные Юрия Гуры собрались и показали стремление спасти этот матч. Один гол забить удалось, но не более, хотя моменты для второго взятия ворот были. После такого поражения как-то и критиковать Александрию не хочется, да и не за что особо.

Минимальная победа Вереса

В заключительном туре Черноморец в Одессе принимал Верес. Довольно быстро Вересу удалось выйти вперед в этом поединке – один Пасич сделал передачу с фланга, второй ее замкнул. Также быстро Верес остался в меньшинстве. На 20-й минуте матча Кучеров увидел перед собой красную карточку. После этого Черноморец большими силами пошел в атаку и уже в первом тайме создал моментов, чтобы не только сравнять счет, а и выйти вперед. Но проблема у молодежи Черноморца ровно та же, что и у Мариуполя – необходимо уметь распоряжаться своими возможностями в финальной трети поля.

Во втором тайме картина особо не изменилась. Черноморец атаковал, Верес отстаивал добытое преимущество. На 66-й минуте прекрасную возможность сравнять счет упустил Путря, который не сумел переиграть с точки Когута.

Это получился нетипичный матч для Черноморца. Обычно одесситы много забивают и много пропускают. Тут лишь 1:0 в пользу Вереса.

Отметим и главного арбитра Дениса Шурмана, который в непростых и ключевых эпизодах матча разобрался превосходно.

Статистика игроков

Лучшим бомбардиром по-прежнему остается Виктор Цыганков с 8 голами. За ним сразу четыре футболиста, у которых в активе 6 забитых голов: Буяльский (Динамо), Довбик (Днепр-1), Кулаков (Мариуполь), Траоре (Шахтер).

В гонке ассистентов нет единоличного лидера. По 4 голевых передачи сразу у четверых футболистов: Конопля (Шахтер), Тилль (Ворскла), Скляр (Ворскла), Калитвинцев (Десна).

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

На вершине турнирной таблице все без изменений. Команды с первых позиций исправно взяли свои очки. Ворскла старается не отставать от Динамо и Шахтера и уступает "горнякам" всего два очка, рядом находится и Днепр-1, который на такое же количество очков отстает от Ворсклы.

Хуже всех дела у Мариуполя, правда недалеко находится Львов и Черноморец.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 11 9 2 0 29 3 26 29 2 Шахтер 11 8 2 1 29 6 23 26 3 Ворскла 11 7 3 1 21 8 13 24 4 Днепр-1 11 7 1 3 16 12 4 22 5 Заря 11 6 2 3 23 15 8 20 6 Александрия 11 5 3 3 11 9 2 18 7 Десна 11 5 2 4 13 16 -3 17 8 Металлист 1925 11 5 1 5 11 14 -3 16 9 Верес 11 4 3 4 10 12 -2 15 10 Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 11 Колос 10 3 2 5 7 16 -9 11 12 Ингулец 10 2 2 6 9 18 -9 8 13 Минай 10 1 4 5 6 12 -6 7 14 ПФК Львов 11 1 3 7 7 19 -12 6 15 Черноморец 11 1 3 7 11 25 -14 6 16 Мариуполь 11 1 1 9 13 27 -14 4



Следующий тур

Следующий тур будет богатым на крутые матчи. Команды первой четверки сыграют между собой. Лидер киевское Динамо примет идущий на четвертом месте Днепр-1. А Шахтер отправится в Полтаву на игру с Ворсклой, располагающейся нынче на третьей строчке. Также весьма интересно выглядят матчи Десны с Александрией и Зари с Колосом. Еще необходимо отметить встречу команд со дна турнирной таблицы: Черноморец – Львов. Как говорят в таких ситуациях – игра за шесть очков.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua