Украина

Защитник Металлист-1925 поделился ожиданиями от игры против Ингульца.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 будет на своем поле принимать петровский Ингулец.

За день до начала игры защитник коллектива Валерия Кривенцова Михаил Шершень поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Обстановка в команде сейчас хорошая, все испытывают исключительно положительные эмоции, ждем новых матчей и стремимся побеждать. У нас есть победная серия, и мы теперь будем пытаться продлить ее как можно дольше, и, соответственно, бороться за более высокие места.

Никакой самоуверенности при этом у нас нет. Потому что мы уже съездили в Мариуполь, где чуть не обожглись. Повезло, что одержали победу, поэтому впредь будем стараться играть осторожнее. Готовимся по максимуму к каждому сопернику, разбираем их игру.

Тем более, Ингулец — серьезная команда, как мне кажется. Они явно не добрали много очков в этом сезоне. Следовательно, игра должна получиться очень хорошей, и победит в ней сильнейший.

Игру против Мариуполя мы уже разбирали. Скажем так, в защите мы сыграли очень неудачно. Поговорили с тренерами каждый индивидуально, посмотрели матчи, разобрали моменты.

В последнее время конкуренция в нашей линии защиты только увеличивается — это всегда хорошо. За счет нее растет как уровень команды в целом, так и уровень каждого футболиста отдельно. Сейчас наигрываюсь в качестве центрального защитника, но как будет дальше — никто не знает. Могу сыграть и справа", — заключил футболист.

Отметим, что матч Металлист 1925 — Ингулец состоится 22 октября, начало в 19:30 по киевскому времени.