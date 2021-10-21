Украина

Полузащитник Александрии рассказал о своем последнем общении с президентом Динамо.

Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка рассказал о том, как последний раз общался с президентом киевского Динамо Игорем Суркисом.

"Когда я восстанавливался на базе Динамо он приехал, увидел меня — мы пообщались минуты две. Спрашивал, как Турция, какие игроки там есть и кто может помочь Динамо. Я назвал ему парочку, кого посчитал подходящим для Динамо.

Я говорил о Трезеге из Касымпаши, он очень выделялся, в итоге ушел в Астон Виллу. Вишча из Башакшехира тоже хорош, его тоже рекомендовал", — сказал Рыбалка в эфире ПРОФУТБОЛ.

Рыбалка выступал за Динамо Киев в период с 2008 по 2018 год, сыграв 104 матча за киевлян, сумев забить при этом 3 мяча и отдав 5 голевых передач.

В текущем сезоне футболист выступает за Александрию, за которую провел 8 поединков во всех турнирах и забил 1 мяч, отдав при этом 2 голевые передачи.