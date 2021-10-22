Украина

Команды обменялись голами в первой половине игры.

Десна в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Александрию. С первых минут встречи команды задали довольно высокий темп, но далеко не сразу соперники смогли создать остроту у ворот друг друга.

На десятой минуте игры Картушов здорово прорвался по левому флангу и навесил — Безбородько головой пробил мимо верхнего угла. А еще немного позже Болбат покатил на Калитвинцева в штрафную площадь, а тот пробил очень неточно. Александрия без проблем переходила центр поля, но до ударов дело не доходила.

Не доходило вплоть до середины тайма, когда Третьяков среагировал на скидку партнера в чужой штрафной площади и в падении отправил мяч в сетку ворот. 0:1. После этого Десна сразу же ринулась в атаку большими силами, желая восстановить паритет еще до свистка главного арбитра встречи на перерыв.

И подопечным Рябоконя это удалось - Безбородько получил мяч в чужой штрафной и плотным ударом вколотил его в угол. 1:1. Больше в первом тайме соперники серьезно не беспокоили друг друга, а потому отправились отдыхать при паритете в счете.

Во втором тайме Юрченко довольно быстро создал опасный момент, протащив мяч к чужой штрафной площади, вошел в нее и пробил — Билык выручил свою команду. Александрия ответила несколькими минутами позднее - Иван Калюжный пробил в одно касание после передачи с фланга, но мяч прошел над перекладиной.

В середине второй половины игры произошел неприятный момент — Стецьков, который появился на поле на замену, спустя минут пребывания в игре получил повреждение и покинул поле на носилках. В конце матча ближе к тому, чтобы вырвать победу, была Александрия.

Сперва, Третьяков получил мяч в чужой штрафной площади и плотно пробил — Литовка с трудом спас свою команду, а еще несколько позже Устименко в падении переправил мяч в угол ворот после передачи с фланга, но был зафиксирован офсайд. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Десна — Александрия 1:1

Голы: Безбородько, 35 — Третьяков, 27

Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат — Юрченко (Будковский, 74) — Безбородько

Александрия: Билык -Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73) — Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков — Спинелли (Устименко, 67)

Предупреждения: Будковский, Цымбалюк — Дрышлюк, Цуриков, Калюжный, Устименко