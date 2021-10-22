Украина

Главный тренер харьковчан дал комментарий после матча.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов дал комментарий после победного матча против Ингульца.

"Доволен игрой, потому что была хорошая организация в течение всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме у Ингульца был стопроцентный момент, забей Ситало головой — неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом — игрой команды я доволен.

Команда рвалась вперед? У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает футболистам, как действовать. Есть возможность идти в атаку — они идут, нет — ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Я не разделяю — основные игроки или запасные. Для меня все наши футболисты одинаковы и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее. Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре.

Кубок Украины такой же важный турнир как и чемпионат Украины? Мы нацеливаем команду, в каждой игре она должна действовать так: всегда играть на победу. Вы же помните, я сначала говорил, что у меня задача, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол и одерживала победы. Это сделать очень трудно. Мы над этим работаем. Да, возможно, у нас не все получается. Но каждый игрок старается и воспринимает наши идеи с позитивом и пытается действовать именно так", — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Металлиста 1925 против Вереса.