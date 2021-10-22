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Металлист 1925 — Ингулец 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83

Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Ченбай, Шершень, Западня (Кверквелия, 78) — Габелок — Протасов, Крыськив, Батюшин (Голодюк, 71), Савин (Ременюк, 71) — Марлисон (Зубков, 78).

Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Салем, Ковалев, Мельничук (Полегенько, 6) — Козак (Головкин, 68), Бартулович (Шишка, 68), Запорожец, Шарай — Гопей, Ситало (Плохотнюк, 68).

Предупреждение: Бартулович.