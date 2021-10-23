Украина

Football.ua представляет анонс поединка между представителями нижней части турнирной таблицы между Черноморцем и Львовом.

Одесский черноморец попытается на своем поле взять три очка в матче со Львовом. Подопечные Олега Дулуба также наверняка будут нацелены на победу в предстоящем поединке.

Черноморец – Львов

Суббота, 23 октября, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Александр Соловьян – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Львов в предыдущем туре попал под киевское Динамо. Несмотря на то, что именно львовские футболисты смогли первыми открыть счет в том матче, особых проблем доставить чемпиону Украины им не удалось. Киевляне легко и непринужденно разобрались с оборонительными порядками Львова. Сумеют ли молодые динамовцы, выступающие за Черноморец на правах аренды, провернуть тот же трюк?

Уверенности в этом нет никакой. Подопечные Юрия Мороза как подобает молодой команде слишком нестабильны. Они играют в яркий атакующий футбол, но реализация находится на крайне низком уровне. В матче Черноморец – Верес xG одесской команды был равен 2,8. У Вереса – 1,16. И как вы знаете, Верес выиграл со счетом 1:0. Черноморец – в этом сезоне команда, которая сама атакует и создает достаточно много, и сопернику позволяет создавать много.

Предугадать, какая из команд все-таки возьмет в этом противостоянии очень непросто. Для любителей ставок этот матч можно рассматривать с точки зрения количества забитых голов. Кажется, что в этом поединке их будет много.

История личных противостояний

Всего игр: 4 (3 победы Черноморца, 1 победа Львова)

На поле Черноморца: 2 (1 победа Черноморца, 1 победа Львова)

Статистика забитых и пропущенных голов: 4-1 в пользу Черноморца

Самый результативный матч: 2:0 победа Черноморца

прогноз 3:2

Сергей Горбаченко, Football.ua