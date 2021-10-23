Football.ua представляет анонс поединка между представителями нижней части турнирной таблицы между Черноморцем и Львовом.
Львов - Черноморец
23 октября 2021, 07:30
Одесский черноморец попытается на своем поле взять три очка в матче со Львовом. Подопечные Олега Дулуба также наверняка будут нацелены на победу в предстоящем поединке.
Черноморец – Львов
Суббота, 23 октября, 19:30. Стадион Черноморец, Одесса. Александр Соловьян – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.
Львов в предыдущем туре попал под киевское Динамо. Несмотря на то, что именно львовские футболисты смогли первыми открыть счет в том матче, особых проблем доставить чемпиону Украины им не удалось. Киевляне легко и непринужденно разобрались с оборонительными порядками Львова. Сумеют ли молодые динамовцы, выступающие за Черноморец на правах аренды, провернуть тот же трюк?
Уверенности в этом нет никакой. Подопечные Юрия Мороза как подобает молодой команде слишком нестабильны. Они играют в яркий атакующий футбол, но реализация находится на крайне низком уровне. В матче Черноморец – Верес xG одесской команды был равен 2,8. У Вереса – 1,16. И как вы знаете, Верес выиграл со счетом 1:0. Черноморец – в этом сезоне команда, которая сама атакует и создает достаточно много, и сопернику позволяет создавать много.
Предугадать, какая из команд все-таки возьмет в этом противостоянии очень непросто. Для любителей ставок этот матч можно рассматривать с точки зрения количества забитых голов. Кажется, что в этом поединке их будет много.
История личных противостояний
Всего игр: 4 (3 победы Черноморца, 1 победа Львова)
На поле Черноморца: 2 (1 победа Черноморца, 1 победа Львова)
Статистика забитых и пропущенных голов: 4-1 в пользу Черноморца
Самый результативный матч: 2:0 победа Черноморца
прогноз 3:2
Сергей Горбаченко, Football.ua