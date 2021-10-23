Украина

Полузащитник Металлист 1925 прокомментировал победу над Ингульцом.

В рамках домашнего поединка 12-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 не познал особых проблем в противостоянии против петровского Ингульца, отправив в ворота соперников сразу четыре безответных мяча (4:0).

Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча

Наибольшее количество проблем гостевой команде создал полузащитник команды Валерия Кривенцова, на счету которого оказалось сразу две голевых передачи и один результативных удар за отчетный футбольный вечер.

По завершении поединка, футболист прокомментировал персональную результативность и общее выступление его команды в этот вечер.

"Не согласен, что меня можно назвать лучшим игроком матча. Все наши футболисты сыграли сегодня очень сильно. Думаю, что будет излишним акцентировать внимание именно на мне.

Сегодня получилась очень хорошая игра. Мы выполнили все установки главного тренера, как мне кажется, и у всех футболистов все получалось. Считаю результат вполне закономерным. Ингулец — также хорошая команда, но сегодня у них ничего не получилось.

Отличный гол с моей передачи забил Юрий Батюшин, и мне кажется, что в нем не было и половины моих стараний. Повезло, что залетело так красиво, но этот момент был решающим относительно всей дальнейшей игры.

Хорошо, когда в команде появляется конкуренция, поэтому соперничество Батюшина и Марлисона в плане забитых мячей. Будут голы с их стороны — будут и победы команды, тут все логично.

Мы не просто так усиленно работаем на тренировках. Команда наигрывается примерно в одном составе уже полтора года, поэтому у нас многое уж начало получаться. Дальше будет только лучше", — многообещающе заключил футболист.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 сыграет дома против луганской Зари.