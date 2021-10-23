Украина

Директор Шахтера по футболу рассказал о стратегии клуба.

Директор донецкого Шахтера по развитию футбола рассказал о стратегии развития клуба.

По мнению легенды хорватского и украинского футбола, Шахтер — лучший в Восточной Европе по многим компонентам.

"Мы лучшие в Восточной Европе, безусловно. Если сравнить последние 15 лет с ЦСКА, Зенитом — любым большим клубом. Наша система отличается — мы покупаем молодых бразильцем, развиваем их и продаем за большие деньги. Ахметов — первопроходец в этом.

Он особенный человек. Для него Шахтер не только бизнес, но и семья. Он может позволить себе купить любой клуб Европы, но он любит свой клуб, город и страну.

Мы начали покупать бразильцев в 2003-м – Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред. Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение – подумать о продаже", — заявил Срна в интервью AS.

Ранее Дарио Срна оценил нынешний уровень УПЛ и сравнил его с образцом 2013 года.