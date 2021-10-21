Украина

Дарио Срна оценил нынешний уровень украинского первенства.

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал уровень украинской Премьер-лиги.

"В 2013 году, до начала войны, УПЛ была на уровне французского и немецкого чемпионата. УПЛ была очень сильна. Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр... В еврокубках играло пять команд.

Когда началась война, экономическая ситуация ухудшилась. Президент Шахтера сохранил уровень расходов на прежнем уровне. Зарплаты, бонусы, покупка игроков – все осталось на прежнем уровне", — приводит слова Срны AS.

Ранее Мирча Луческу объяснил, почему Динамо и Шахтер не забивают в Лиге чемпионов.