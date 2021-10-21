Дарио Срна оценил нынешний уровень украинского первенства.
Дарио Срна, ФК Шахтер
21 октября 2021, 17:58
Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна прокомментировал уровень украинской Премьер-лиги.
"В 2013 году, до начала войны, УПЛ была на уровне французского и немецкого чемпионата. УПЛ была очень сильна. Шахтер, Динамо, Металлист, Днепр... В еврокубках играло пять команд.
Когда началась война, экономическая ситуация ухудшилась. Президент Шахтера сохранил уровень расходов на прежнем уровне. Зарплаты, бонусы, покупка игроков – все осталось на прежнем уровне", — приводит слова Срны AS.
Ранее Мирча Луческу объяснил, почему Динамо и Шахтер не забивают в Лиге чемпионов.