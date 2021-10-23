Украина

"Горняки" испытывают кадровые проблемы накануне матча УПЛ.

В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер сыграет на выезде с полтавской Ворсклой.

Нам матч очередного тура УПЛ с командой Де Дзерби не полетели Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Дентиньо и Маркос Антонио, сообщает Футбол News.

Отметим, что Матвиенко уже пропустил матч Лиги чемпионов против мадридского Реала по причине травмы.

Что касается остальной группы футболистов — причины отсутствия вышеназванных игроков неизвестны.

Напомним, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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