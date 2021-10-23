"Горняки" испытывают кадровые проблемы накануне матча УПЛ.
николай матвиенко, фк шахтер донецк
23 октября 2021, 11:40
В 12-м туре Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер сыграет на выезде с полтавской Ворсклой.
Нам матч очередного тура УПЛ с командой Де Дзерби не полетели Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Дентиньо и Маркос Антонио, сообщает Футбол News.
Отметим, что Матвиенко уже пропустил матч Лиги чемпионов против мадридского Реала по причине травмы.
Что касается остальной группы футболистов — причины отсутствия вышеназванных игроков неизвестны.
Напомним, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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