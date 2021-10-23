Украина

Наставник Львова рассказал о подготовке команды к матчу против Черноморца.

ПФК Львов в рамках 12 тура украинской Премьер-лиги будет играть на поле одесского Черноморца в матче, который принято называть "встречами за шесть очков". К слову, ровно столько же и имеют обе команды на данный момент, располагаясь в подвале турнирной таблицы.

Накануне данного поединка главный тренер "золотых львов" Олег Дулуб прокомментировал процесс подготовки его команды к предстоящей дуэли.

"Черноморец — талантливая команда, играющая по модели киевского Динамо. У соперников есть много талантливых игроков: Авагимян, Цитаишвили, Ванат и другие. Плюс, это команда, которая играет на скорости.

Предстоящая игра против Черноморца будет очень важной для нас, так как для нас каждый набранный балл ценится на вес золота. Каждое очко, которое нам удается добыть в этот сложный период, имеет ключевое значение", — подытожил наставник.

Дулуб также рассказал о достаточно тонком моменте общения со своими подопечными сразу на нескольких языках:

"В команде сейчас пытаюсь общаться на украинском и беларуском языках. Журналисты, разумеется, задают мне вопросы на украинском, поэтому стараюсь им отвечать аналогичным образом.

Могу спокойно отвечать на английском и на русском, все зависит только от собеседника", — высказался беларуский наставник.

Напомним, что матч Черноморец — ПФК Львов состоится 23 октября, начало в 19:30 по киевскому времени. Подготовиться к данному противостоянию вы можете с помощью нашего анонса.