Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и донецкий Шахтер.

Субботняя программа 12-го тура украинской Премьер-лиги продолжится центральным поединком всего уик-энда нашего футбола между полтавской Ворсклой и донецким Шахтером.

Юрий Максимов, после победы над Александрией (2:1), решил использовать с первых минут Пердуту и Якубу по флангам обороны, расположив свою команду в схеме с четырьмя защитниками.

Роберто Де Дзерби, на фоне разгрома от мадридского Реала (0:5), предпочел увидеть с первых минут Валерия Бондаря в центре обороны, в то время как Тарас Степаненко разместился в опорной зоне, Марлос появился на правом фланге атаки, а Педриньо расположился на противоположной от него стороне поля.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу — Скляр, Челядин, Тилль, Кане — Степанюк — Рангел.

Запасные: Ткаченко, Пешич, Павлюк, Крупский, Амилькар, Кушниренко.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик, Педриньо — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Сикан.



Матч Ворскла — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.