Украина
23 октября 2021, 21:22
Черноморец не смог дожать Львов
Коллективы Юрия Мороза и Олега Дулуба вспомнили о том, что можно играть в яркий футбол лишь под конец встречи.
Черноморец — ПФК Львов, фото УПЛ
23 октября 2021, 21:22
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — ПФК Львов 1:1
Голы: Михайленко, 71 — Эрнест, 77
Черноморец: Кучерук — Путря, Дубко, Биловар, Вантух — Михайленко (Смирный, 71) — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Кузик (Авагимян, 70) — Бугай (Ванат, 70).
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля (Грисьо, 75), Лека, Брикнер, Романчук, Якимец (Ременяк, 59) — Довгий, Политыло, Чиряк (Ныч, 59) — Альваро (Семенив, 67), Эрнест.
Предупреждения: Путря, Цитаишвили, Вачиберадзе — Брикнер, Зозуля, Грисьо