Украина

Черноморец не смог дожать Львов

Коллективы Юрия Мороза и Олега Дулуба вспомнили о том, что можно играть в яркий футбол лишь под конец встречи.

Черноморец — ПФК Львов, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Черноморец — ПФК Львов 1:1

Голы: Михайленко, 71 — Эрнест, 77



Черноморец: Кучерук — Путря, Дубко, Биловар, Вантух — Михайленко (Смирный, 71) — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Кузик (Авагимян, 70) — Бугай (Ванат, 70).



ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля (Грисьо, 75), Лека, Брикнер, Романчук, Якимец (Ременяк, 59) — Довгий, Политыло, Чиряк (Ныч, 59) — Альваро (Семенив, 67), Эрнест.



Предупреждения: Путря, Цитаишвили, Вачиберадзе — Брикнер, Зозуля, Грисьо