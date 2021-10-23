Украина

Специалист поделился эмоциями после победы в УПЛ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Ворсклой в рамках УПЛ (0:2).

"Не буду сразу говорить о матче. Хочу выразить соболезнования родным и близким Сергея Морозова. Я его знал, это был мой друг. Он несколько раз приезжал на базу посмотреть наши тренировки. Для нас было очень грустно получить эту новость. Хороший человек, который знал футбол, очень воспитанный. Я буду всегда о нем вспоминать. Мы мало разговаривали, но я горд, что познакомился с ним.

По поводу матча. Он был тяжелым, как и каждый матч, особенно, после ЛЧ. Конечно, нам стало легче после удаления. Но и до удаления мы создали несколько моментов, чтобы забить первый гол. Я заметил, что несколько футболистов были уставшими. Поэтому я сделал три замены в перерыве".

"Мы сыграли хорошо и в первом, и во втором тайме. Я считаю, что у нас сильные соперники, но мы сохраняем ту же дистанцию от Динамо, которое будет играть завтра".

"Что касается удаления, то оно было. Потому что был опасный фол на вратаре. Нам потом было легче играть в большинстве.

Мы сильная команда, мы продолжаем играть, несмотря на потери. В среду у нас матч на Кубок Украины, это тоже очень важная цель для нас. Будет очень сложный матч в Одессе. Важен каждый матч, как и сегодня, как и против Реала", — сказал Де Дзерби.

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