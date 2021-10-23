Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Ворскла — Шахтер 0:2
Голы: Тете, 65, Соломон, 79

Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу — Скляр, Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане — Степанюк (Крупский, 90+1) — Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46)  — Фернандо (Сикан, 46).

Предупреждения: Тилль, Пердута — Фернандо.

На 29-й минуте был удален Себастьян Тилль (Ворскла) (второе предупреждение).