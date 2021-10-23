Украина

Шахтер одолел Ворсклу в напряженном поединке

Удаление в середине первого тайм ударило по амбициям и без того находившихся в тяжелых кадровых условиях полтавчан.

Ворскла — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк

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Ворскла — Шахтер 0:2

Голы: Тете, 65, Соломон, 79



Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу — Скляр, Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане — Степанюк (Крупский, 90+1) — Рангел (Амилькар, 90+1).



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46) — Фернандо (Сикан, 46).



Предупреждения: Тилль, Пердута — Фернандо.



На 29-й минуте был удален Себастьян Тилль (Ворскла) (второе предупреждение).