Украина

Предлагаем Вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.

В рамках 12 тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо примет на своем поле СК Днепр-1.

Стартовый свисток на этот поединок прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.

Напомним, всего между этой парой было сыграно 4 поединка в рамках УПЛ, в которых еще ни разу не было ничейного результата.

Три победы достались киевскому Динамо, а также 1 победу одержал Днепр-1.