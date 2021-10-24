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Football.ua представляет анонс одного из самых интересных матчей 12-го тура УПЛ Динамо — Днепр-1.

Днем ранее донецкий Шахтер одержал победу над полтавской Ворсклой, а потому киевское Динамо не имеет право ошибку, если рассчитывает и дальше быть единоличным лидером чемпионата.

Динамо – Днепр-1

Воскресенье, 24 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Матч Ворсклы и Шахтера, который был сыгран в субботу, показал, что у полтавчан было явное превосходство перед своим оппонентам с точки зрения физической подготовки. "Горняки" часто не успевали за своими визави и сфолили в том матче целых 27 раз. Все это не в последнюю очередь из-за матча Лиги чемпионов против Реала, который был сыгран на неделе.

Динамо тоже проводило свой поединок в Лиге чемпионов днем позже, да и еще и на выезде. Киевляне минимально уступили Барселоне, хотя по большому счету и не имели даже теоретических шансов зацепиться за ничью там. Сил подопечные Луческу на Камп Ноу также оставили немало, а значит Днепр-1 однозначно будет иметь преимущество с точки зрения физической готовности. Тем более, у Днепра-1 куда более богатый выбор, чем у той же Ворсклы, и нет кадрового дефицита.

Мирча Луческу вынужден будет прибегнуть к ротации и дать некоторым игрокам отдых или хотя бы возможность сыграть не весь матч. Как показывает статистика, Динамо лишь раз имело проблемы с Днепром-1, когда едва ли не свой лучший матч в составе днепрян провел Владислав Супряга, выступающий тогда за этот клуб на правах аренды.

Легкой прогулки Динамо никто не обещает. Команда Игора Йовичевича выглядит грозной силой, с которой необходимо считаться. Не даром именно эту команду называют главным конкурентом Зари в борьбе за бронзовые медали в этом сезоне. Днепр-1 со старта чемпионата не имел откровенных провалов. Шахтеру было непросто в матче с днепрянами, тяжелую победу добыла Десна.

Единственный матч, где Днепр-1 был разбит с крупным счетом – это была игра против Зари, но и там интрига держалась до последних минут. Несмотря на разгромную победу луганчан, команда Виктора Скрипника лишь на 87-й минуте забила свой второй мяч, играя в большинстве. Потом Заря забила еще два и добила своего соперника. Интересный факт – только в матче с Шахтером Днепр-1 потерял очки, доиграв поединок в полном составе. И в игре против Зари, и против Ворсклы, и против Десны – во всех этих матчах были удаления в команде Игора Йовичевича.

Достаточно удачно отбывает дисквалификацию Владислав Дубинчак, который наверняка и так не сыграл бы против Динамо. Есть еще арендованные у киевского клуба футболисты, но их не так много – Никита Кравченко и Назарий Русин. Но не сказать, что это большие кадровые потери для Днепра-1, особенно по части Русина.

У Динамо, как уже было сказано ранее, некоторая ротация возможна. Ведь на следующей неделе предстоит непростой выезд в Мариуполь посреди недели, где будет сыгран кубковый поединок против местной команды. Может быть, Мирча Луческу именно против Мариуполя даст игровое время тем футболистам, которые его практически не имеют. Во всяком случае как-то из этой ситуации румынскому специалисту выходить придется.

История личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 4 (3 победы Динамо, 1 победа Днепра-1)

На поле Динамо: 2 (2 победы Динамо)

Разница забитых и пропущенных голов: 7-4 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа 3:1 (2020)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua