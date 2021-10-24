Украина

Команды выдали зрелищный матч в рамках двенадцатого тура УПЛ.

Рух в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Минай. Подопечные Кучука на фоне вспышки коронавируса имели определенные кадровые проблемы, а потому тренерскому штабу пришлось выходить из сложившейся ситуации путем перевода Сыча на правый фланг обороны и выхода молодого Де Росарио.

С первых минут команды задали довольно неплохой темп игры, но мяч много времени проводил в центре поля. Соперникам было довольно сложно подбираться к воротам друг друга, а потому забитый гостями гол выглядел немного неожиданным - Рустам Ахмедзаде головой отправил мяч в ворота после подачи с фланга. 0:1.

После этого Рух пытался владеть мячом и шел в атаку, но Минай грамотно оборонялся и довольно часто шел в атаку. В целом, команды вели борьбу за территориальное преимущество вместе с редкими угрозами воротам друг друга. Рух и Минай ушли отдыхать при счете 0:1.

В начале второго тайма подопечные Кучука восстановили паритет - Альваренга пробил низом из-за пределов штрафной площади, а Кучер удивительным образом пропустил мяч под рукой. 1:1. Тренерский штаб Миная сразу же отреагировал и выпустил на поле Евгения Селезнева, но опасные моменты не возникали.

Тем не менее, гости все-таки смогли вновь выйти вперед — в середине тайма Билоног получил передачу из глубины от Селезнева и в ближнем бою обыграл голкипера. 1:2.Однако и в этом раз хозяевам нашлось чем ответить. И вновь не обошлось без везения - Климчук сместился в центр с левого фланга и пробил — после рикошета мяч нырнул в верхний угол ворот. 2:2.

В конце матча команды стали раскрываться, а потому моменты возникали несколько чаще. У Руха запомнился Климчук, который дважды пробивал из-за пределов штрафной, но Кучер справился, а вот у Миная был момент, когда Селезнев пробивал в одно касание из чужой штрафной, но мяч разминулся с верхним углом ворот. Матч завершился со счетом 2:2.

Рух — Минай 2:2

Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 — Ахмедзаде, 12, Билоног, 67

Рух: Бандура — Сыч, Стаменкович, Мартынюк, Таллес — Карасюк, Лях (Мысык, 27), Притула — Климчук (Кузик, 87), Де Розарио (Кондраков, 46), Альваренга (Рунич, 59)

Минай: Кучер — Гончар, Векляк, Матич, Синегуб — Месхи (Хахлев, 87), Петрусенко — Вишневский (Селезнев, 50), Билоног (Кобак, 86), Кулиев — Ахмедзаде (Кныш, 71)

Предупреждения: Стаменкович — Ахмедзаде