Украина

Экс-форвард киевлян не смог сдержать слез.

В рамках 12-го тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо принимает на своем поле Днепр-1.

Бывший форвард киевского клуба Артем Милевский попрощался перед матчем с киевскими болельщиками.

Футболист сделал вокруг поля круг почета, во время которого он не смог сдержать слез.

За свою карьеру Милевский выступал за такие клубы как Динамо Киев, Газиантепспор, Хайдук, ФК Сплит, Конкордия, Тосно, Динамо Брест, Кишварда и ужгородский Минай.

В составе сборной Украины футболист доходил до четвертьфинала Чемпионата мира-2006.