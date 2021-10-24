Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало на своем поле Днепр-1 и одержало уверенную победу.

Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Виктор Цыганков и Денис Гармаш, чего оказалось киевлянам более чем достаточно для победы в данном противостоянии.

Обзор матча:

Динамо Киев — Днепр-1 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70.



Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваева, 76) — Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) — Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46) — Рамирес (Гармаш, 67).



Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Адамюк, 72), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк — Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 71) — Довбик.



Предупреждения: Андриевский — Игнатенко, Логинов.