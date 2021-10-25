Украина

Главный тренер Колоса прокомментировал поражение своей команды в матче УПЛ.

Главный тренер ковалевского Колоса Сергей Кузнецов прокомментировал поражение своей команды в матче с луганской Зарей (0:1).

"Считаю, что мы провели достойную игру. Хотели дать бой Заре и сделали это. Но мы наступаем на одни и те же грабли: получаем быстрые, а главное эффективные контратаки на наши ворота, в следствии чего нам забивают гол.

Я считаю, нам не хватало имения правильно завершать моменты в штрафной соперника. У нас было много однообразных эпизодов, но они ничем не заканчивались. Мастерство соперника было на более высоком уровне, они сумели реализовать свой момент", — приводит слова Кузнецова пресс-служба Зари.

Ранее результат поединка прокомментировал главный тренер луганчан Виктор Скрипник.