Украина

Football.ua представляет вашему вниманию итоги 12-го тура УПЛ, который был сыгран в прошедшие выходные.

В пятницу было сыграно два матча 12-го тура. Александрия и Десна не определили сильнейшего, в Чернигове была зафиксирована ничья 1:1, а вот в Харькове Металлист 1925 крупно обыграл Ингулец со счетом 4:0.

В субботу Верес во втором тайме забил два гола и оформил себе победу над Мариуполем. В Полтаве Шахтер также забивал во втором тайме и также два безответных гола в ворота Ворсклы. А вот в Одессе Черноморец и Львов сыграли вничью 1:1.

В воскресенье Рух и Минай сыграли 2:2, Динамо без особого труда обыграло Днепр-1 2:0, а Заря минимально обыграла Колос 1:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12-Й ТУР

Каждый остался при своем

Хороший матч увидели болельщики в Чернигове, которые посетили поединок между местной Десной и Александрией. Обе команды показали невероятную активность в атаке. Моменты создавались, как у одних ворот, так и у других. По статистике у Десны 12 ударов по воротам, у Александрии – 17. По 5 ударов в створ у каждой из команд. Это действительно матч с изобилием голевых моментов, где ничейный результат не устраивал ни одну из сторон.

Отмечаем комбинацию Александрии, которая привела к забитому голу. Получилась она очень классной, Литовка в этом эпизоде сыграл не лучшим образом, но не так просто было среагировать и сложиться, как может показаться на первый взгляд.

Гол Десны – также результат красивой атаки и полной расхлябанности обороны Александрии. Безбородько получил передачу с фланга в окружении четверых защитников, сумел принять мяч и расстрелять угол ворот Билыка. Ни один игрок Александрии так и не успел сблизиться с нападающим.

Ударный второй тайм Металлиста 1925

Начиналось все в матче Металлиста 1925 и Ингульца не так все плохо для команды Сергея Лавриненко. Ингулец имел свои редкие моменты, но не преуспел. В первом тайме команды охотно обменивались дальними ударами, но преуспели в этом именно хозяева поля. Под конец первого тайма настоящий гол красавец удался Батюшину.

Во втором тайме Металлист 1925 принялся добивать своего оппонента, который явно расклеился. Единственный сносный момент у Ингульца во втором тайме был уже, когда счет на табло был 4:0 в пользу харьковчан.

Мариуполь снова проиграл

Подопечные Остапа Маркевича снова проиграли. На сей раз на выезде Вересу. И опять не покидает ощущение, что мариупольская команда не выглядела настолько безнадежно, как это может показаться, глядя в турнирную таблицу.

В предыдущем туре в матче против Металлиста 1925 мариупольцы создавали много голевых моментов, забили лишь раз, в концовке сбавили обороты, пропустили два и проиграли. Вот и в матче против Вереса было нечто похожее, с тем лишь отличием, что забить Мариуполю так и не удалось. Михаил Шестаков, который вышел на замену в этом матче, отметился первым своим дублем в УПЛ и принес победу своей команде.

Отметим и эпизод на стартовых минутах встречи, где не был засчитан гол Сергийчука по причине офсайда. Повтор эпизода так и не дал однозначного ответа, было ли положение вне игры у нападающего Вереса.

Тяжелая победа Шахтера

В Полтаве Ворскла вышла на футбольное поле с четким пониманием того, как отобрать очки у Шахтера. Подопечные Юрия Максимова с первых минут ни в чем не уступали своему оппоненту, а во многом и превосходили Шахтер. На 29-й минуте матча главный арбитр встречи Сергей Бойко принял решение показать вторую желтую карточку одному из ключевых футболистов Ворсклы Оливье Тиллю и после этого полтавчане были обречены. Они не просто остались в меньшинстве, они потеряли своего лучшего игрока на данный момент.

Мнений о справедливости второй желтой карточки в эти выходные прозвучало очень много. Предлагаем вам определить, насколько правильным было данное решение арбитра.

Во втором тайме Шахтер выпустил свежих Тете и Соломона, и обессиленная Ворскла не выдержала, пропустив два гола. Полтавчанам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и заработать очки в этом матче. Отметим лишь тот факт, что по статистике Ворскла сфолила в этом матче 8 раз и получила 3 желтые карточки, на счету Шахтера 27 фолов и 1 желтая карточка.

Львов спасается в концовке

Очередной ничейный матч для Черноморца, который одесситы просто обязаны были выигрывать. То изобилие голевых моментов, которое было у Черноморца, вполне давало надежду на то, что хозяева поля добудут уверенную победу и заработают три очка. Львов вообще не мог ничего создать, он только то и делал, что оборонялся.

Отличный поединок провел Цитаишвили, который раз за разом хорошо распоряжался мячом на своем фланге. После забитого гола Черноморец имел еще потрясающие шансы для того, чтобы увеличить разрыв в счете. Но вместо этого Львов едва ли не в первой вразумительной атаке сумел отыграться. В дополнительное время Смирный имел возможность вырвать победу для одесситов, но из убойной позиции пробил в перекладину.

Голевая перестрелка не определила сильнейшего

Минай приехал в гости к Руху и неожиданно для многих с первых минут показал больше рвения в атаке. Именно Минай забил первый гол в матче – Ахмедзаде замкнул длинную передачу. Чуть позже произошел ляп тура – голкипер Миная пропустил гол, который не имел права пропускать. Мяч по нехитрой траектории с небольшой силой казалось шел в руки вратарю, но тот умудрился пропустить его. Немного обескураженный Минай не стал опускать руки и нашел свой еще один момент и снова вышел вперед. Но еще один дальний удар футболиста Руха заставил Кучера вновь капитулировать. На сей раз особых претензий к голкиперу быть не может, поскольку рикошет от защитника изменил траекторию полета мяча и сделал его недосягаемым для голкипера.

Рядовая победа Динамо

Матч, в котором все так ждали настоящей битвы, не оправдал своих ожиданий. Это касается Днепра-1. Именно от подопечных Игора Йовичевича все ожидали гораздо большего. Днепрянам удавалось создавать проблемы Шахтеру в их очном противостоянии, поскольку они имеют в своем распоряжении довольно сильных исполнителей.

Все это в совокупности давало надежду, что мы получим ровный интересный матч с непредсказуемым финалом. На деле оказалось все совсем иначе. Это был типичный матч для Динамо, где столичный коллектив взламывал эшелонированную оборону соперника, забил дважды и добыл типичную победу против средней по меркам УПЛ команды.

Отдельно отмечаем гол Виктора Цыганкова, который действительно получился очень классным. А также не забываем, что кто бы не выходил в старте на острие в атаке у Динамо, все равно забивает Гармаш.

Грустные 1:0 в Запорожье

Матч между Зарей и Колосом из разряда тех, которые пересматривать никак не хочется, а если бы была такая возможность, то хотелось бы вернуть время назад и не смотреть его вовсе. Заря забила такой нужный для нее гол, могла подловить Колос на контратаке и увеличить свое преимущество, но не сделала этого. Колос же в атаке не играл, а мучался. Итог – заслуженные три очка команды Виктора Скрипника.

Статистика игроков

Виктор Цыганков увеличил свой бомбардирский результат и по-прежнему лидер в списке лучших бомбардиров чемпионата.

В списке лучших ассистентов остается целая группа футболистов имеет по 4 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

Больших изменений в турнирной таблице не произошло. Динамо и Шахтер вновь победили, Мариуполь опять проиграл. Осечка Ворсклы и Днепра-1 позволила Заре нагнать своих оппонентов и расположиться в турнирной таблице между ними. Отмечаем достаточно высокие позиции Металлиста 1925 и Вереса, которые уже находятся выше Десны и Колоса.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 12 10 2 0 31 3 28 32 2 Шахтер 12 9 2 1 31 6 25 29 3 Ворскла 12 7 3 2 21 10 11 24 4 Заря 12 7 2 3 24 15 9 23 5 Днепр-1 12 7 1 4 16 14 2 22 6 Александрия 12 5 4 3 12 10 2 19 7 Металлист 1925 12 6 1 5 15 14 1 19 8 Верес 12 5 3 4 12 12 0 18 9 Десна 12 5 3 4 14 17 -3 18 10 Рух 11 3 3 5 10 14 -4 12 11 Колос 11 3 2 6 7 17 -10 11 12 Минай 11 1 5 5 8 14 -6 8 13 Ингулец 11 2 2 7 9 22 -13 8 14 ПФК Львов 12 1 4 7 8 20 -12 7 15 Черноморец 12 1 4 7 12 26 -14 7 16 Мариуполь 12 1 1 10 13 29 -16 4



Следующий тур

Следующий тур будет сыгран уже в следующий уик-энд. У киевского Динамо будет привычно непростая выездная встреча с Мариуполем. Несмотря на последнее место мариупольцев в турнирной таблице, все мы знаем, с какой мотивацией "азовцы" выходят на поле в играх против Динамо. Киевлянам же предстоит погостить в Мариуполе какое-то время, ведь в среду им играть матч Кубка Украины против того же Мариуполя на выезде.

Еще одна неплохая вывеска тура – матч Шахтера и Десны. Правда, черниговцы немного сбавили обороты и сейчас не выглядят командой, которая способна создать проблемы команде Де Дзерби. Глядя на турнирную таблицу и результаты, одной из интереснейших встреч тура должно стать противостояние Металлиста 1925 и Зари.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua