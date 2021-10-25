Football.ua представляет вашему вниманию итоги 12-го тура УПЛ, который был сыгран в прошедшие выходные.
В пятницу было сыграно два матча 12-го тура. Александрия и Десна не определили сильнейшего, в Чернигове была зафиксирована ничья 1:1, а вот в Харькове Металлист 1925 крупно обыграл Ингулец со счетом 4:0.
В субботу Верес во втором тайме забил два гола и оформил себе победу над Мариуполем. В Полтаве Шахтер также забивал во втором тайме и также два безответных гола в ворота Ворсклы. А вот в Одессе Черноморец и Львов сыграли вничью 1:1.
В воскресенье Рух и Минай сыграли 2:2, Динамо без особого труда обыграло Днепр-1 2:0, а Заря минимально обыграла Колос 1:0.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12-Й ТУР
22 ОКТЯБРЯ 2021
23 ОКТЯБРЯ 2021
24 ОКТЯБРЯ 2021
Каждый остался при своем
Хороший матч увидели болельщики в Чернигове, которые посетили поединок между местной Десной и Александрией. Обе команды показали невероятную активность в атаке. Моменты создавались, как у одних ворот, так и у других. По статистике у Десны 12 ударов по воротам, у Александрии – 17. По 5 ударов в створ у каждой из команд. Это действительно матч с изобилием голевых моментов, где ничейный результат не устраивал ни одну из сторон.
Отмечаем комбинацию Александрии, которая привела к забитому голу. Получилась она очень классной, Литовка в этом эпизоде сыграл не лучшим образом, но не так просто было среагировать и сложиться, как может показаться на первый взгляд.
Гол Десны – также результат красивой атаки и полной расхлябанности обороны Александрии. Безбородько получил передачу с фланга в окружении четверых защитников, сумел принять мяч и расстрелять угол ворот Билыка. Ни один игрок Александрии так и не успел сблизиться с нападающим.
Ударный второй тайм Металлиста 1925
Начиналось все в матче Металлиста 1925 и Ингульца не так все плохо для команды Сергея Лавриненко. Ингулец имел свои редкие моменты, но не преуспел. В первом тайме команды охотно обменивались дальними ударами, но преуспели в этом именно хозяева поля. Под конец первого тайма настоящий гол красавец удался Батюшину.
Во втором тайме Металлист 1925 принялся добивать своего оппонента, который явно расклеился. Единственный сносный момент у Ингульца во втором тайме был уже, когда счет на табло был 4:0 в пользу харьковчан.
Мариуполь снова проиграл
Подопечные Остапа Маркевича снова проиграли. На сей раз на выезде Вересу. И опять не покидает ощущение, что мариупольская команда не выглядела настолько безнадежно, как это может показаться, глядя в турнирную таблицу.
В предыдущем туре в матче против Металлиста 1925 мариупольцы создавали много голевых моментов, забили лишь раз, в концовке сбавили обороты, пропустили два и проиграли. Вот и в матче против Вереса было нечто похожее, с тем лишь отличием, что забить Мариуполю так и не удалось. Михаил Шестаков, который вышел на замену в этом матче, отметился первым своим дублем в УПЛ и принес победу своей команде.
Отметим и эпизод на стартовых минутах встречи, где не был засчитан гол Сергийчука по причине офсайда. Повтор эпизода так и не дал однозначного ответа, было ли положение вне игры у нападающего Вереса.
Тяжелая победа Шахтера
В Полтаве Ворскла вышла на футбольное поле с четким пониманием того, как отобрать очки у Шахтера. Подопечные Юрия Максимова с первых минут ни в чем не уступали своему оппоненту, а во многом и превосходили Шахтер. На 29-й минуте матча главный арбитр встречи Сергей Бойко принял решение показать вторую желтую карточку одному из ключевых футболистов Ворсклы Оливье Тиллю и после этого полтавчане были обречены. Они не просто остались в меньшинстве, они потеряли своего лучшего игрока на данный момент.
Мнений о справедливости второй желтой карточки в эти выходные прозвучало очень много. Предлагаем вам определить, насколько правильным было данное решение арбитра.
Во втором тайме Шахтер выпустил свежих Тете и Соломона, и обессиленная Ворскла не выдержала, пропустив два гола. Полтавчанам не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и заработать очки в этом матче. Отметим лишь тот факт, что по статистике Ворскла сфолила в этом матче 8 раз и получила 3 желтые карточки, на счету Шахтера 27 фолов и 1 желтая карточка.
Львов спасается в концовке
Очередной ничейный матч для Черноморца, который одесситы просто обязаны были выигрывать. То изобилие голевых моментов, которое было у Черноморца, вполне давало надежду на то, что хозяева поля добудут уверенную победу и заработают три очка. Львов вообще не мог ничего создать, он только то и делал, что оборонялся.
Отличный поединок провел Цитаишвили, который раз за разом хорошо распоряжался мячом на своем фланге. После забитого гола Черноморец имел еще потрясающие шансы для того, чтобы увеличить разрыв в счете. Но вместо этого Львов едва ли не в первой вразумительной атаке сумел отыграться. В дополнительное время Смирный имел возможность вырвать победу для одесситов, но из убойной позиции пробил в перекладину.
Голевая перестрелка не определила сильнейшего
Минай приехал в гости к Руху и неожиданно для многих с первых минут показал больше рвения в атаке. Именно Минай забил первый гол в матче – Ахмедзаде замкнул длинную передачу. Чуть позже произошел ляп тура – голкипер Миная пропустил гол, который не имел права пропускать. Мяч по нехитрой траектории с небольшой силой казалось шел в руки вратарю, но тот умудрился пропустить его. Немного обескураженный Минай не стал опускать руки и нашел свой еще один момент и снова вышел вперед. Но еще один дальний удар футболиста Руха заставил Кучера вновь капитулировать. На сей раз особых претензий к голкиперу быть не может, поскольку рикошет от защитника изменил траекторию полета мяча и сделал его недосягаемым для голкипера.
Рядовая победа Динамо
Матч, в котором все так ждали настоящей битвы, не оправдал своих ожиданий. Это касается Днепра-1. Именно от подопечных Игора Йовичевича все ожидали гораздо большего. Днепрянам удавалось создавать проблемы Шахтеру в их очном противостоянии, поскольку они имеют в своем распоряжении довольно сильных исполнителей.
Все это в совокупности давало надежду, что мы получим ровный интересный матч с непредсказуемым финалом. На деле оказалось все совсем иначе. Это был типичный матч для Динамо, где столичный коллектив взламывал эшелонированную оборону соперника, забил дважды и добыл типичную победу против средней по меркам УПЛ команды.
Отдельно отмечаем гол Виктора Цыганкова, который действительно получился очень классным. А также не забываем, что кто бы не выходил в старте на острие в атаке у Динамо, все равно забивает Гармаш.
Грустные 1:0 в Запорожье
Матч между Зарей и Колосом из разряда тех, которые пересматривать никак не хочется, а если бы была такая возможность, то хотелось бы вернуть время назад и не смотреть его вовсе. Заря забила такой нужный для нее гол, могла подловить Колос на контратаке и увеличить свое преимущество, но не сделала этого. Колос же в атаке не играл, а мучался. Итог – заслуженные три очка команды Виктора Скрипника.
Статистика игроков
Виктор Цыганков увеличил свой бомбардирский результат и по-прежнему лидер в списке лучших бомбардиров чемпионата.
В списке лучших ассистентов остается целая группа футболистов имеет по 4 голевые передачи.
Турнирная таблица
Больших изменений в турнирной таблице не произошло. Динамо и Шахтер вновь победили, Мариуполь опять проиграл. Осечка Ворсклы и Днепра-1 позволила Заре нагнать своих оппонентов и расположиться в турнирной таблице между ними. Отмечаем достаточно высокие позиции Металлиста 1925 и Вереса, которые уже находятся выше Десны и Колоса.
|#
|
|25 ОКТЯБРЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|12
|10
|2
|0
|31
|3
|28
|32
|2
|
|Шахтер
|12
|9
|2
|1
|31
|6
|25
|29
|3
|
|Ворскла
|12
|7
|3
|2
|21
|10
|11
|24
|4
|
|Заря
|12
|7
|2
|3
|24
|15
|9
|23
|5
|
|Днепр-1
|12
|7
|1
|4
|16
|14
|2
|22
|6
|
|Александрия
|12
|5
|4
|3
|12
|10
|2
|19
|7
|
|Металлист 1925
|12
|6
|1
|5
|15
|14
|1
|19
|8
|
|Верес
|12
|5
|3
|4
|12
|12
|0
|18
|9
|
|Десна
|12
|5
|3
|4
|14
|17
|-3
|18
|10
|
|Рух
|11
|3
|3
|5
|10
|14
|-4
|12
|11
|
|Колос
|11
|3
|2
|6
|7
|17
|-10
|11
|12
|
|Минай
|11
|1
|5
|5
|8
|14
|-6
|8
|13
|
|Ингулец
|11
|2
|2
|7
|9
|22
|-13
|8
|14
|
|ПФК Львов
|12
|1
|4
|7
|8
|20
|-12
|7
|15
|
|Черноморец
|12
|1
|4
|7
|12
|26
|-14
|7
|16
|
|Мариуполь
|12
|1
|1
|10
|13
|29
|-16
|4
Следующий тур
Следующий тур будет сыгран уже в следующий уик-энд. У киевского Динамо будет привычно непростая выездная встреча с Мариуполем. Несмотря на последнее место мариупольцев в турнирной таблице, все мы знаем, с какой мотивацией "азовцы" выходят на поле в играх против Динамо. Киевлянам же предстоит погостить в Мариуполе какое-то время, ведь в среду им играть матч Кубка Украины против того же Мариуполя на выезде.
Еще одна неплохая вывеска тура – матч Шахтера и Десны. Правда, черниговцы немного сбавили обороты и сейчас не выглядят командой, которая способна создать проблемы команде Де Дзерби. Глядя на турнирную таблицу и результаты, одной из интереснейших встреч тура должно стать противостояние Металлиста 1925 и Зари.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР
30 ОКТЯБРЯ 2021
31 ОКТЯБРЯ 2021
01 НОЯБРЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua