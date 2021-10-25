Украина

Экс-игрок Динамо рассказал, против кого было тяжело играть.

Бывший защитник киевского Динамо Александр Головко назвал футболистов, против которых ему было тяжелее всего играть.

"Мне очень сложно было работать против экс-форварда Реала Рауля. По мысли и движению этот футболист вроде как не выделяется, но он всегда там, где опасно.

В чем работа хорошего защитника? В предугадывании момента, анализируя мяч и его движение. В этом он был топ. Он принимал решения настолько раньше, что я не успевал реагировать и просчитывать его шаги. Я никак не мог с ним справиться в плане открываний: куда я не пойду – его нет рядом".

"Бывший нападающий Баварии Карстен Янкер – хороший футболист за счет мощи. Также очень неудобным был экс-форвард Байера Ульф Кирстен. Он у меня все выиграл головой, это просто капец какой-то.

Но что он делал? Он перед этим бил меня в печень, плевал в меня. Это тот футбол, который не виден, провокационный. Когда ты отвлекаешься на какую-то фигню, он уже убежал и забил. Я кошмар как злился.

Очень сложно с футболистами невысокого роста, которые резкие. Повезло Месси, честно скажу, что я с ним не играл. Он бы не стал топ-футболистом, однозначно. Я бы закрыл его и все", — сказал Головко в интервью Вацко Live.

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