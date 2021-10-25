Украина

Специалист рассказал о своем отношении к понятию.

Бывший защитник киевского Динамо Александр Головко высказал свою позицию к понятию "динамовское сердце".

"У меня нет "динамовского сердца". У меня есть уважение к клубу, а у клуба есть уважение ко мне. "Динамовское сердце" – классный бренд.

Мне очень не нравится, когда говорят о динамовском сердце, как об оскорблении. Динамовское сердце подразумевает под собой, что общественное выше личного. То есть все ради команды.

А люди, которые начинают называть одну, вторую, третью фамилии, мол, они с динамовским сердцем, то это такая тема, что я свои интересы ставлю на второе место после интересов команды. Это мое представление.

Когда говорят: "Вот, еще один динамовец. С сердцем там каким-то", я говорю, что не надо так. Это как флаг, символ. Я хорошо отношусь ко всем динамовцам, через которых проходил, потому что они дали мне путевку в жизнь. Это клуб, который сделал меня мной и дал возможности", — признался Головко в интервью Вацко Live.

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