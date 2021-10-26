Украина

Главный тренер харьковчан поделился эмоциями накануне матча против Александрии.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов дал комментарий накануне матча 1/8 Кубка Украины против Александрии.

"Мы хотим выступить как можно удачнее, но все понимают прекрасно, что Кубок — это игра на выбывание. Проиграл — вылетел, победил — прошел дальше. Мы будем стараться пройти как можно дальше.

Александрия? Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому, как я и сказал, игра будет очень интересной.

Мы с Александрией в одинаковом положении. Они также играли, но у них преимущество, они играли на два с половиной часа раньше", — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.