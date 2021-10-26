Главный тренер харьковчан поделился эмоциями накануне матча против Александрии.
Валерий Кривенцов, фото Металлист 1925
26 октября 2021, 00:59
Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов дал комментарий накануне матча 1/8 Кубка Украины против Александрии.
"Мы хотим выступить как можно удачнее, но все понимают прекрасно, что Кубок — это игра на выбывание. Проиграл — вылетел, победил — прошел дальше. Мы будем стараться пройти как можно дальше.
Александрия? Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому, как я и сказал, игра будет очень интересной.
Мы с Александрией в одинаковом положении. Они также играли, но у них преимущество, они играли на два с половиной часа раньше", — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.
Напомним, что матч Металлист 1925 — Александрия состоится во вторник, 26 октября, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.