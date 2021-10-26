Украина

Полузащитник Металлист 1925 прокомментировал подготовку команды к игре 1/8 финала Кубка Украины.

В рамках стадии 1/8 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 проведет домашний поединок против Александрии.

Накануне данного противостояния полузащитник команды Валерия Кривенцова Максим Задерака, для которого "полиграфы" являются принципиальным соперником из-за того, что Александрия — не только его экс-клуб, но и место рождения, прокомментировал процесс подготовки своей нынешней команды к ответственной игре.

"Лично я готовлюсь к этому матчу, как к обычному календарному поединку. Единственное, что это будет кубковая игра. Очень приятно будет всех увидеть, со многими людьми работали вместе, было достаточно положительных моментов. Так что жду встречу и с ребятами, и с персоналом, и со многими знакомыми.

Буду ли праздновать возможный забитый гол? Нет, пожалуй, не буду. Однако каждый профессиональный футболист хочет победить. Поэтому, думаю, будет хорошее противостояние.

Мы смотрели матчи Александрии. Это очень крепкий соперник, который уже много лет демонстрирует хорошие результаты. Очень они опасны и при стандартных положениях, и когда выбегают в контратаки. Хорошие фланговые передачи у них. Этот соперник, который постоянно ставит себе задачу попасть в еврокубки. Будет очень нелегко и интересно.

Приятно, что наша команда побеждает уже достаточно много матчей подряд. Это придает всем уверенности и большую степень раскованности.

Какие перед нами стоят задачи? Выходить и в каждом матче демонстрировать хорошую игру и результат, разумеется. Следовательно, в Кубке хотелось бы пройти как можно дальше всем: и руководству, и тренерскому штабу, и футболистам", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Металлист 1925 — Александрия состоится 26 октября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.