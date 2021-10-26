Украина

Предлагаем вам анонс встречи Кубка Украины.

Стадия 1/8 финала Кубка Украины начнется матчем вторника в Харькове, где местный Металлист 1925 попытается расширить победную серию образа четырех последних встреч УПЛ в противостоянии против Александрии.

Металлист 1925 — Александрия

Вторник, 26 октября, 19:30. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр встречи — Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Подопечные Валерия Кривенцова действительно в последнее время являются непобедимым коллективом на внутренней арене. Металлисту 1925, по всей видимости, очень понравилось побеждать на ранней стадии Кубка Украины, так как именно от их удачного гостевого поединка против Эпицентра из Дунаевцев (1:0) и ведет отсчет та самая пресловутая успешная серия из четырех матчей в рамках УПЛ. Харьковчане набрали бодрый ход, и сейчас являются одним из самых слаженных коллективов "элитного" первенства. При этом, все еще находясь в статусе новичка текущего сезона УПЛ, команда Кривенцова и думать не может о расслабленной подготовке к очередной игре, поэтому от хозяев поля можно ожидать очередного интересного выступления.

Заставляет работать на тренировках футболистов 1925 еще и тот факт, что они совершенно не будут знать, с кем им предстоит встретится в ближайшее время. Будущая игра станет первой в истории взаимоотношений данных коллективов, поэтому им точно будет, о чем рассказать друг другу. Александрия безутешна в последних трех встречах, что серьезно беспокоит их главного тренера Юрия Гуру. Команда в матчах против Вереса (0:0), Ворсклы (1:2) и Десны (1:1) набрала всего два очка, что точно не позволяет ей рассчитывать на вход в лидирующую группу команд. Но стремится ли к этому коллектив "полиграфов" на данный момент? Достаточно тонкое положение команды, которая все еще проходит процесс трансформации на фоне ухода Владимира Шарана, возглавлявшего ее долгий период времени, явно не проходит безболезненно, однако ситуация все равно не походит на критическую. В период турбулентности Александрии впору присмотреться и к кубковому состязанию — турниру, где она в своей истории значимых успехов не добивалась.

Предыдущие встречи: ранее команды не пересекались.