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Экс-футболист сборной Украины затронул тему украинцев в России.

Экс-футболист львовских Карпат, донецкого Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к футболистам, которые уезжали и уезжают в Россию.

"Еще во времена Карпат Дыминскому предлагали 7-8 млн долларов за мой переход и мне хороший контракт. Тогда я может и поехал бы, у нас же были нормальные отношения. Мы были хорошими соседями, не было конфликтных ситуаций как сейчас.

Сейчас же будем хорошо жить, плохо — я туда не поеду. И мой сын не поедет играть в футбол в Россию, он сам мне об этом говорил.

Было много потом звонков от агентов, когда у меня заканчивался контракт с Днепром. Мне предлагали зарплату 2 миллиона в год и подъемные. Я им сказал: "В этой ситуации нет, не звоните мне больше". Я не тот человек, который за любые деньги любую.. поцелует.

Тимощук там практически живет. Я не думаю, что он вернется в Украину. За Толика мне тяжело судить, у него там были проблемы, он с женой разводился. Я не могу объяснить его действия и не в праве его судить. У каждого свое видение", — сказал Федецкий Youtube-каналу Пряма Червона.

Ранее Федецкий рассказал о своем отношении к современному футболу.