Украина

Хавбека Александрии прооперировали в Италии.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец в матче против Ворсклы получил тяжелую травму колена, неудачно приземлившись на газон, поэтому ему потребовалась операция в Италии.

По словам 28-летнего украинца, операция прошла успешно, и он уже начал восстановительный период. Ранее сообщалось, что Ковалец пропустит из-за травмы от четырех до шести месяцев.

"Чувствую себя отлично. Операция, по словам проводившего ее профессора, прошла успешно. Уже сегодня я начал делать специальные упражнения – было две тренировки по часу. Через пятнадцать дней должны снять швы и продолжим приводить мышцы в тонус.

Я уже писал это в своем инстаграмме, но еще раз хочу искренне поблагодарить всех, кто был и остается со мной рядом в этот непростой период — президенту нашего клуба Сергею Анатольевичу Кузьменко, всем тренерам, игрокам нашей команды, персоналу, медикам, работникам базы и стадиона, водителям, болельщикам. Эта поддержка бесценна.

Особую и неповторимую благодарность я выражаю своей жене, без нее пережить все это было бы гораздо сложнее. Они с сынишками — моя опора и смысл жизни. Я ее очень люблю!” — приводит слова Ковальца официальный сайт Александрии.

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