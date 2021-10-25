Футболист из-за повреждения выбыл на длительный срок.
Кирилл Ковалец, ФК Александрия
25 октября 2021, 21:24
Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец в матче против Ворсклы получил тяжелую травму, неудачно приземлившись на газон.
Как сообщает пресс-служба Александрии, Ковалец на данный момент перебывает в Италии, где его должны прооперировать. После в той самой больнице он будет проходить курс послеоперационной реабилитации.
На восстановление футболист прилетит в Украину. Он пропустит от четырех до шести месяцев.
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