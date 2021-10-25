Украина

Футболист из-за повреждения выбыл на длительный срок.

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец в матче против Ворсклы получил тяжелую травму, неудачно приземлившись на газон.

Как сообщает пресс-служба Александрии, Ковалец на данный момент перебывает в Италии, где его должны прооперировать. После в той самой больнице он будет проходить курс послеоперационной реабилитации.

На восстановление футболист прилетит в Украину. Он пропустит от четырех до шести месяцев.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.