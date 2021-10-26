Подопечные Натальи Зинченко пропустили в свои ворота шесть безответных мячей.
Фото: Павел Кубанов, УАФ
26 октября 2021, 20:39
В рамках отбора на предстоящий чемпионат мира 2023 года женская сборная Украины принимала в Коваливке команду из Испании.
Гости изначально считались фаворитками встречи, а команде Натальи Зинченко сотворить сенсацию не удалось. Украинки пропустили в свои ворота шесть мячей по ходу встречи, тогда как ворота испанок остались в неприкосновенности.
Таким образом, женская сборная Украины расположилась на третьей строчке в квартете B, имея в своем активе три набранных очка и один поединок в запасе.
Напомним, в первом туре украинская команда разгромила женскую сборную Фарерских островов со счетом 4:0.
Украина — Испания 0:6 (0:2)
Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).
Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанская (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химыч, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).
Расписание следующих матчей женской сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2023:
26.11.2021. Шотландия — Украина
30.11.2021. Венгрия — Украина
08.04.2022. Украина — Шотландия
12.04.2022. Украина — Венгрия
02.09.2022. Фарерские острова — Украина
06.09.2022. Испания — Украина