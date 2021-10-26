Украина

Коллектив Юрия Гуры приехал в Харьков далеким от основного составом, однако сумел одержать крупную победу над соперниками.

Почетное право своим очным противостоянием открыть розыгрыш 1/8 финала Кубка Украины было передано харьковскому Металлисту 1925 и Александрии, которые в этот день впервые в своей истории встречались между собой в рамках всевозможных турниров. Игра проходила на поле ОСК Металлист, поэтому будний день в совокупности с коронавирусными ограничениями сказались на заполняемости трибун не в лучшем контексте.

Обе команды стартовали в Кубке со стадии 1/16 финала, где "полиграфам" пришлось противостоять первому чемпиону Украины, симферопольской Таврии (3:1), а новичку текущего сезона УПЛ пришлось бороться против Эпицентра из Дунаевцев, и лишь поздний гол Артура Ременюка вывел команду Валения Кривенцова в следующий раунд.

Играть в закрытом стиле одноматчевое кубковое противостояние не только не выгодного командам, которые находятся примерно в одинаковых кондициях, но и несправедливо по отношению к той немногочисленной группе болельщиков, добравшихся на трибуны в этот уже достаточно морозный вечер в Харькове. К счастью, коллективы Кривенцова и Гуры не имели в своих планах закатывать данную игру вплоть до минимальной победы одной из сторон, и оперативно принялись разведывать чужие владения.

Металлист 1925 в чем-то имел преимущество на контроле мяча и создании потенциально опасных ситуаций у чужих ворот на старте игры, однако счет открыли отнюдь не хозяева поля. На 24-й минуте за прострелом Спинелли с левого фланга не стал доигрывать эпизод преследования юного Мустафаева опорный полузащитник Габелок, после чего соперник оформил дебютный мяч за клуб ударом в ближний угол.

Спинелли мало был заметен на острие атак в этот вечер, но подыгрывал своего партнеру, подключавшемуся из глубины, достаточно эффективно. Второй гол коллектива из Кировоградской области, который последовал незамедлительно, лишь подчеркнул уровень взаимодействия внутри этого дуэта. Форвард у центральной линии сумел отдать передачу на ход партнеру по команде, которая отправила его на свидание с голкипером, и легким уходом в сторону Сидоренко был отыгран у лицевой границы штрафной.

Валерий Кривенцов не до конца понимал, почему его подопечные не оказывают сопротивления соперникам и теряют концентрацию при редких попытках Александрии наседать с давлением на чужие ворота, однако замен в перерыве делать не стал. Вместо этого, Гура еще сильнее разбавил и без того не основной состав своей команды выходом на поле свежих Кирюханцева и Устименко, которые, к тому же, оказались голодными к забитым мячам.

Стоит выделить стартовый отрезок второй половины матча в исполнении харьковчан, когда 1925 попытался отыграть пропущенный мяч, но увлекся собственными атаками, получив на свои ворота на 53-й минуте выпад в два паса от соперников. Устименко из верховой борьбы в центральном круге сбросил мяч на выход один на один с голкипером для Копины, который уже в штрафной издевательски просто перебросил голкипера.

Забив третий мяч, гости немного сбавили обороты даже при перемещениях в обороне, так как игра была фактически сделана. Металлист 1925 этим сумел достаточно быстро воспользоваться с помощью удачной подачи углового с левого фланга на 63-й минуте, при которой Крыськиву удалось расстрелять ворота из центра штрафной. Но каков был смысл от этого забитого мяча, если перевес по счету для "полиграфов" был восстановлен уже через несколько минут усилиями Кирюханцева?

Под конец игры харьковчане провели еще один гол с помощью прострела Задераки от лицевой на правом фланге штрафной в район дальней штанги, где удачно набежал Ременюк. Однако и тут у гостей нашлось противодействие в виде результативного удара Устименко, для которого на пустые ворота ассистировал все тот же Кирюханцева. Впрочем, для арендованного игрока донецкого Шахтера два голевых действия не гарантировали статус лучшего игрока поединка — тут первенство забрал молодой Мустафаев, так как был просто хорош в этой игре.

Таким образом, первым четвертьфиналистом текущего розыгрыша Кубка Украины стала Александрия.Металлист 1925 —2:5Крыськив, 63, Ременюк, 85 — Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1Сидоренко — Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелия, 59) — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк (Задерака, 79), Савин (Ременюк, 59) — Марлисон (Зубков, 79).Горох — Копина (Сытников, 90+3), Мельник, Дубра, Фомба (Чубатый, 80) — Демченко — Третьяков (Кирюханцев, 46), Дрышлюк, Кожушко (Новиков, 80), Мустафаев — Спинелли (Устименко, 46).Предупреждения: Кожушко