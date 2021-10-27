Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины между Мариуполем и Динамо.

Мариуполь на своем поле попытается огорчить киевское Динамо и усложнить жизнь столичному клубу в Кубке Украины.

Мариуполь – Динамо

Среда, 27 октября, 17:00. Стадион имени Бойко, Мариуполь. Андрей Коваленко – главный арбитр матча. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Статистика противостояний Мариуполя и Динамо в рамках Кубка Украины насчитывает четыре поединка. Все эти четыре встречи выиграло киевское Динамо и не просто выиграло, а выиграло всухую. Мариуполь ни разу не сумел огорчить голкипера киевлян в рамках этого турнира. Нет уверенности, что и в этот раз получится. Хотя история взаимоотношений Мариуполя и Динамо говорит о том, что хозяева поля выйдут на этот поединок сверхмотивированными и будут нацелены на победу.

В чемпионате дела у команд разняться кардинальным образом. Динамо идет на первой строчке в турнирной таблице, Мариуполь занимает последнюю и имеет неутешительную серию из пяти поражений подряд. Здесь же мы говорим о кубковой игре и произойти может все, что угодно. Тем более по самой игре "азовцы" в последних матчах не выглядели настолько безнадежно, как это может показаться. В матче с Металлистом 1925 и с Вересом мариупольцы имели уйму моментов, чтобы как минимум не проиграть, но реализация была на катастрофически низком уровне.

Что касается Динамо, то Мирча Луческу сумел провести ротацию в матче против Днепра-1 и спокойно выиграть тот поединок. В грядущие выходные столичному клубу предстоит вновь играть против Мариуполя на выезде, но уже в рамках чемпионата Украины. Надо понимать, что скорее всего именно на матч чемпионата мы увидим состав приближенный к основе. В кубковой же встрече вполне вероятно выйдут те исполнители, у кого мало игровой практики.

Несмотря на всю принципиальность поединка и желание Мариуполя как-то подпортить жизнь Динамо, исход встречи, где Мариуполь одержит победу видится очень уж маловероятным. Скорее всего киевляне победят, вполне возможно счет в этом поединке будет крупным.

История противостояний в рамках Кубка Украины

Всего игр: 4 (4 победы Динамо)

На поле Мариуполя: 2 (2 победы Мариуполя)

Разница забитых и пропущенных голов: 13-0 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 8:0 (2003)

прогноз 0:4

Сергей Горбаченко, Football.ua