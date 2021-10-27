Украина

Главный тренер ужгородского Миная рассказал о взаимоотношениях с опытным форвардом своей команды.

Главный тренер ужгородского Миная Игорь Леонов рассказал о взаимоотношениях с нападающим своей команды Евгением Селезневым, а также рассказал о том, как футболисту побить рекорд Максима Шацких по голам в УПЛ.

Украинский специалист считает, что Селезневу необходимо сконцентрировать все свое внимание на футболе.

"Женя хочет забить 8 голов — я постараюсь ему в этом помочь. Но он должен пересмотреть свою жизнь за футбольным полем. Он то в тренажерный зал поедет, то боксом увлечется. Хорошо, что еще борьбой не занялся.

Селезнев — авторитет в команде, ребята к нему хорошо относятся. Самое главное, что и он к одноклубникам хорошо относится, не ставит себя выше команды. Если это случится — я с ним попрощаюсь", — сказал Леонов в комментарии программе Великий футбол.

Отметим, что на счету Селезнева 116 забитых мячей в рамках чемпионата Украины, а у рекордсмена по голам Максима Шацких — 123.

Следующий свой матч Минай проведет в рамках УПЛ против СК Днепра-1 в понедельник, 1 ноября в 17:00 по киевскому времени.