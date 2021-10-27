Украина

Наставник Мариуполя прокомментировал подготовку команды к матчу против Динамо.

Мариуполь в рамках 1/8 финала Кубка Украины будет проводить домашний матч против действующего обладателя данного трофея, киевского Динамо.

Главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич накануне данной игры дал интервью, в котором рассказал о подготовке своей команды перед ответственными играми против столичного коллектива как в кубковом турнире, так и в национальном первенстве уже через несколько дней.

"У нас не бывает так, чтобы мы не дали бой какому-либо сопернику. Это попросту исключено. Для чего вообще тогда существует эта команда? Будем играть исключительно на победу и в Кубке и чемпионате.

Состав, конечно, будет разным в этих двух играх. Это вполне естественно, так как играть придется фактически через двое суток. Нужно это учитывать не только в плане физиологии игроков, но еще и в плане тактики.

Предстоит поразмыслить над тем, с какой стратегией правильно подойти к играм против Динамо", — высказался украинский специалист.

Напомним, что матч Мариуполь — Динамо состоится 27 октября, начало в 17:00 по киевскому времени. Подготовиться к данной игре вы можете с помощью нашего анонса.