Украина

Киевляне отправились в Мариуполь без кадровых потерь.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо встретится в гостях с Мариуполем.

Накануне поединка, чемпион Украины объявил заявку на матч. В список футболистов, которые могут принять участие в матче попали 21 футболист основной обоймы команды Мирчи Луческу.

Напомним, матч Мариуполь — Динамо состоится 27 октября в 17:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.