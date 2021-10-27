Киевляне отправились в Мариуполь без кадровых потерь.
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27 октября 2021, 10:53
В рамках 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо встретится в гостях с Мариуполем.
Накануне поединка, чемпион Украины объявил заявку на матч. В список футболистов, которые могут принять участие в матче попали 21 футболист основной обоймы команды Мирчи Луческу.
Напомним, матч Мариуполь — Динамо состоится 27 октября в 17:00 по киевскому времени.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.