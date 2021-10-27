Украина

Полузащитник донецкого Шахтера поделился ожиданиями от кубковой игры с Черноморцем.

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями о первой игре донецкого клуба в Кубке Украины-2021/22.

В 1/8 финала "горняки" на выезде сыграют с одесским Черноморцем.

"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

По-моему, мы уже три года не выигрывали Кубок. В этом году должны его взять", — сказал молодой хавбек "горняков" Youtube-каналу Шахтера.

Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

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