Украина

Полтавчане на выезде добыли уверенную победу над соперником, который заканчивал матч вдесятером.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины полтавская Ворскла в Луцке переиграла ровенский Верес ос счетом 1:3.

Поединок обещал быть интересным с самого начала. В чемпионате команды не сумели выявить победителя, расписав мировую (1:1). Оба тренера провели небольшую ротацию состава. У Вереса вышли в большинстве своем игроки, которые в чемпионате получали не так много игрового времени – Сергей Шестаков, Артем Кичак, Дмитрий Махнев и другие. Что касается Ворсклы, то Юрий Максимов выпустил на матч не так много резервистов. Отметим лишь Ивана Пешича, который так и не имел шансов проявить себя сполна.

Матч начался активно как от полтавчан, так и от команды из Ровно. Ворскла старалась держать мяч, играть первым номером, создавать позиционные атаки. У Вереса со стартовых минут было несколько отличные контратак, которые могли завершиться взятием ворот. На 14 минуте Геннадий Пасич имел шикарную возможность открыть счет в матче, выстреливая с 10 метров. Удар получился отличный, но Дмитрий Ризнык перевел мяч на угловой.

Спустя несколько минут Верес организовал для себя еще один шанс открыть счет. Пасич выдал выверенный пас в штрафную с левого фланга, но Дахновскому не хватило миллиметров, чтобы переправить мяч в сетку. Ризнык тут был не у дел, и лишь фарт помог полтавчанам. А в следующей атаке счет стал 0:1. Ибрагим Кане получил мяч в штрафной площади и с левого угла пробил мимо Артема Кичака.

Пропущенный мяч и фанаты, собравшиеся на трибунах луцкого Авангарда, гнали Верес вперед. Сергийчук прорвался правым флангом и, выйдя один на один с Ризныком, пробил на силу низом. Вратарь ногами отбил мяч, продемонстрировав отличную технику.

Во втором тайме полтавский клуб заиграл намного активнее, нежели в первой половине игры. Только тайм начался, как Рангел имел возможность забить второй мяч. Бразилец оказался спиной к воротам соперника и не сумел попасть по мячу как нужно.

Ворскла продолжала наседать на ворота Вереса и второй гол не заставил себя долго ждать. После флангового навеса на 67 минуте Иван Пешич, которого потеряли защитники хозяев, головой послал мяч точно в левый угол ворот Вереса — 0:2.

Казалось, что у Вереса нет выбора — нужно сломя голову нестись вперед и менять ситуацию. Но все пошло не по плану. На 71 минуте Дмитрий Резник вышел далеко из ворот и, пытаясь сделать пас своему одноклубнику, получил удар по ноге от Виталия Дахновского. Арбитр Романов показал вингеру Вереса прямую красную карточку, тем самым убив надежды хозяев на положительный результат.

Поединок близился к своему логическому завершению. На 84 минуте Ворскла получила право на угловой. Подача с правого фланга и Сергей Яворский, выпрыгнув выше всех, головой вонзил мяч в ворота — 0:3. Гол престижа Верес таки забил. Уже в компенсированное арбитром время команда хозяев заработала пенальти, который уверенно реализовал Сергийчук, 1:3.

Ворскла стала вторым участником 1/4 финала Кубка Украины. 26 октября Металлист 1925 дома уступил Александрии со счетом 2:5.

Верес — Ворскла 1:3

Голы: Сергийчук, 90+2 — Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84

Верес: Кичак — Дахновский, Махнев, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Панасенко, 63), Петько — С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимофеенко, 73), Г. Пасич — Сергийчук.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 72) — Пешич, Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Кане (Коджови, 86) — Степанюк (Павлюк, 86) — Рангел.

Предупреждения: Пасич, Петько, Панасенко, Степанюк, Яворский, Сергийчук.

Удаление: Дахновский (грубая игра).