Украина

Наставник ровненского клуба прокомментировал вылет из Кубка Украины.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился эмоциями после поражения от Ворсклы (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

"Сегодня нам не хватило гола, забитого до перерыва. Я поблагодарил команду за игру. Мы провели хороший матч. Уступили по счету на табло, но не по содержанию игры. К сожалению, мы больше ошибались в обороне.

Результат первого тайма – несправедлив. Мы не использовали свои моменты. Затем были вынуждены активнее идти вперед, высоко прессинговать. А второй гол и удаление – закрыли игру.

Нам было непросто, ибо были вынуждены прибегнуть к ротации, а Ворскла играла основой. Поэтому есть вопросы к организаторам турнира, к транслятору. Почему Ворскла после сегодняшней кубковой игры в чемпионате играет в понедельник, а мы – в субботу? Почему Александрия и Металлист 1925, которые вчера отыграли на Кубок, матчи чемпионата проводят в воскресенье, а нам уже завтра ехать в гости к Ингульцу? Все должны быть в равных условиях.

Почему сегодня не сыграл Михаил Шестаков? Мы собирались выпустить его на поле с первых секунд, но у него набухло колено. Поэтому приняли решение поберечь футболиста", – приводит слова Вирта официальный сайт клуба.