Украина

Специалист поделился эмоциями после матча против Вереса.

Помощник главного тренера Ворсклы Юрия Максимова Александр Омельчук прокомментировал победу над Вересом в 1/8 финала Кубка Украины (1:3).

"Безусловно, и тренерский штаб, и футболисты довольны как результатом, так и содержанием игры. Сегодня был действительно кубковый матч, который в первом тайме не так легко нам и дался. До гола Кане, хозяева имели хорошие моменты.

Хотел бы отметить Диму Ризныка – это сейчас действительно сейчас полкоманды. Он выручает. После забитого гола нам стало легче".

"Во втором тайме мы понимали, что хозяева пойдут вперед, что им терять нечего. Но нам удалось забить второй мяч, после этого буквально сразу у хозяев было удаление, после чего мы уже доигрывали на кураже.

Были кадровые трудности. В Луцк приехало 11 человек первой команды, плюс взяли четверых ребят из U-19. Но хорошо, что все в итоге сложилось в нашу пользу, есть настроение готовиться к матчу с Черноморцем в УПЛ".

Также Омельчук рассказал о травмированных игроках и задачи Ворсклы в Кубке Украины.

"Скляр травмировался в матче с Шахтером. Пуцлин с Чеснаковым, будем надеяться, уже восстановятся к Черноморцу. А по Скляру пока проблемка.

Задача Ворсклы в Кубке? Мы полны желания пробиться как можно дальше. Но многое будет зависеть от жребия", — сказал Омельчук.

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